Çarşamba'da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kullanım ömrünü bitirmiş altyapıyı yenileme çalışmalarının yanı sıra üstyapı çalışmaları da sürüyor.



İlçedeki yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalar da yapan Çarşamba Belediyesi, Ada Park mevkindeki 40 bin metrekarelik alanda üçüncü etap rekreasyon çalışmalarına başladı. Ada Park'ta bulunan Çarşambaspor tesisi ve sahaları da ilçede yapımı devam eden olimpik standartlardaki yüzme havuzunun yanına taşınıyor.



Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Halit Doğan, İstasyon Caddesi'nde asfalt çalışmalarının sürdüğünü, ilçeye uzun yıllar hizmet verecek altyapı kazandırdıklarını anlattı.



Havaların ısınmasıyla altyapısı tamamlanan yollarda üstyapıyı hızlı şekilde tamamlayacaklarını belirten Doğan, "Gazi Bulvarı, Tarihi Hamam ve Abdullahpaşa Meydanı'mıza uzanan alanda da yeşil alanı artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız alanlarda üstyapı çalışmalarımız ile Çarşamba'mızın çehresini değiştiriyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, araç yolu ve otopark alanı, yeni aydınlatmalar, peyzaj çalışmaları, tamamlanmış yeşil alanlar hemşehrilerimizle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Doğan, Çarşamba'ya hem sporcular hem de sporseverler için daha nitelikli tesisleri kazandırdıklarını vurgulayarak, "Ada Park mevkisindeki 40 bin metrekarelik alanda da üçüncü etap rekreasyon çalışmalarımıza başlıyoruz. Hemşehrilerimizin yeşilin ve mavinin en güzel tonlarına sahip Çarşamba'mızda diledikleri gibi vakit geçirmeleri, yeşil alanlar, çocuk parkları, dinlenme ve gezinti yerlerinde Çarşamba'mızın tadını çıkartmaları için çalışıyoruz. Kentimizin yeşil alan ihtiyacını karşılıyor, alanlarımızı daha kullanışlı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.





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