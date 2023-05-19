Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişi canlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem "Tütün İskelesi" olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatışının 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milletinin makus talihini değiştirerek bağımsız bir devlet ve özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer almasını sağladığını vurgulayan Dağlı, şu ifadeleri kullandı:



"Bundan 104 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile tam da bu noktadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ebediyete kadar hür yaşayacak milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. Şimdi o tarihi anı adeta yeniden yaşıyormuşçasına coşku ve gururla şanlı Türk bayrağımızı temsili olarak karaya çıkaracak ve geleceğimizin teminatı olan gençliğimize teslim edeceğiz. Vatan topraklarımızın üzerinde ilelebet gururla dalgalanacak olan şanlı bayrağımız gelecek nesillerimize ilham vermeye devam edecektir."



Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.

Törene, Vali Dağlı'nın yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.