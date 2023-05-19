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TBB Başkanı Sağkan Samsun'da "19 Mayıs ve Atatürk" söyleşisinde konuştu:

AA

TBB Başkanı Sağkan Samsun'da "19 Mayıs ve Atatürk" söyleşisinde konuştu:

SAMSUN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün burada bu çatının altında özgürce konuşabiliyorsak, eleştirilerimizi birbirimize yöneltebiliyorsak, hâlâ bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak hâlâ laiklik ilkesini savunabiliyorsak bu topraklarda işte ilk adım 19 Mayıs 1919'da atıldı." dedi.

Sağkan, Samsun Barosunca Samsun Adalet Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen "19 Mayıs ve Atatürk" söyleşisinde, bugün özgürce yaşanabiliyorsa bunu borçlu oldukları ilk adımın 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirtti.

Bu topraklarda olmaktan onur duyduğunu dile getiren Sağkan, "Bugün burada bu çatının altında özgürce konuşabiliyorsak, eleştirilerimizi birbirimize yöneltebiliyorsak, hâlâ bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak, hâlâ laiklik ilkesini savunabiliyorsak, işte bu topraklarda ilk adım 19 Mayıs 1919'da atıldı. Milyonlar o adımı bir umut olarak gördü, takip etti. Anadolu'dan yükselen direniş beraberinde Türkiye Cumhuriyeti devletini, kuruluşunu ve daha sonra da devrimleri getirdi." ifadesini kullandı.

Bu devrimlerden birinin ve en önemlisinin hukuk devrimi olduğunu anlatan Sağkan şunları kaydetti:

"Bugün içerisinde bulunduğumuz, maalesef büyük bir kaosa dönüşmüş olan hukukun üstünlüğü ilkesinin yerine üstünlerin hukuku ilkesi geçtiği, tarafsız ve bağımsız yargının maalesef neredeyse yok olma noktasına geldiği bir takvimde işte buradan tekrar belki hukukun üstünlüğü mücadelesinde bir adım atmak, tekrar bir arada bu mücadeleyi verme iradesini ortaya koymak çok değerli olacaktır. 100. yılında Cumhuriyet devrimlerinin maalesef ki erozyona uğradığı bir takvim diliminde hukuk devriminin de başlangıcının Samsun'dan olması belki çok anlamlı olacaktır. Türkiye Barolar Birliği, barolar, bu ülkedeki 180 bin avukat, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tekrar bir hukuk devleti olması için hiç yılmadan, en ufak şekilde geri adım atmadan bu mücadeleyi vermenin tam kararlılığı içerisindedir. Bütün yurttaşlarımızın tekrar güvenebileceği bir hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum."

Söyleşide Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile eski Trabzon Baro Başkanı ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katılımcıları selamladı.

Program şair ve yazar Sunay Akın'ın sunumuyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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