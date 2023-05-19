Samsun'da satranç şampiyonu ile 19 minik sporcu gösteri maçı yaptı

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da, geçen yılın Türkiye Gençler Satranç Şampiyonu Alparslan Işık ile 19 minik sporcu, gösteri maçı gerçekleştirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 104. yıl dönümü dolayısıyla "Yüzyılın Hamlesi" organizasyonu başlatıldı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da çıkması dolayısıyla Samsun'dan başlatılan organizasyon dolayısıyla Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde geçen yılın Türkiye Gençler Şampiyonu Alparslan Işık, 19 sporcusuyla gösteri maçı yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da olmaktan ve organizasyonu burada başlatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 2023 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nı Samsun'da 400'e yakın sporcuyla gerçekleştireceklerini belirten Tulay, "104 yıl önce bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu önemli kentte, özellikle satranç sporcularıyla, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerle burada olmak bizim için son derece önemli." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu olarak Türkiye'nin farklı illerinde organizasyonlar yaptıklarını anlatan Tulay, şunları kaydetti:

"Bugün burada iki türlü etkinlik yapıyoruz. Samsun'dan 19 sporcumuzla geçen yıl gençler Türkiye şampiyonu Alparslan simultane gösteri maçı yapıyor. Yine 2023 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nı başlatacağız. Bugün burada bulunmamızın bir başka önemi ise Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir proje başlattık. Aylar süren bir projenin bugün burada startını veriyoruz. 'Yüzyılın Hamlesi' diyoruz. Nasıl ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 104 yıl önce bağımsızlık ateşini burada başlatmış, ilk hamleyi burada başlatmış, bizler de 100 yılın hamlesini 19 Mayıs'ta Samsun'da yapmayı önemsedik. Projelerimizi ona göre planladık. 29 Ekim'e kadar devam edecek bir proje. Türkiye Şampiyonalarının her ayağında buna benzer etkinlikler yapacağız. Daha sonra da Milli Mücadele 100. Yıl Kupası ile bu önemli projeyi taçlandırmak istiyoruz."

Alparslan Işık da anlamlı bir günde anlamlı bir organizasyonda bulunmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir organizasyon düzenleniyor burada. Minikler çok iyi oynadı. Bazıları beraberlikle bitti." diye konuştu.

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