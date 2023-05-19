Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs'ta bir milletin küllerinden doğduğuna işaret eden Dağlı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan istiklal meşalesi ile bir milletin var olma mücadelesine giden yol aydınlanmış, kendisini bağımsızlığa adamış milletimiz de gösterilen bu yolda ona eşlik etmiştir." diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, gençlere emanet edilen Cumhuriyetin başlangıç adımının ve bu ilk adımdaki enerjinin gençlerden bulunduğunun nişanesi olduğunu anlatan Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"104 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla bağımsızlığımızı koruyacağız. Bir asrı deviren koca çınarımız hep 19 yaşındaki gibi genç ve zinde kalacak. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

Konuşmanın ardından sivil toplum örgütleri tarafından Selanik'ten, Çanakkale'den ve Anıtkabir'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Dağlı'ya teslim edildi.

Törende müzik dinletisi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando, jimnastik ve güreş gösterisi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kavak Komando Bölüğü ve Atakum Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu.

Programa AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Deveci ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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