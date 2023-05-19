19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Samsun ve ilçelerinde törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Şehit Murat Uzun Spor Tesisleri'nde devam eden programda öğrenciler tarafından yöresel halk oyunları ve sportif gösteriler sunuldu.



19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Milli bayramlarımız, bizi bir araya getiren, milli duygularımızı en üst seviyeye taşıyan en özel anlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde coşkuyla kutladık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu anlamlı günü gençlerimize armağan ettiği için minnettarız." dedi.

Program sonrasında 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu, öğrencilere hediyeler verdi.





- Vezirköprü

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda devam etti.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin başlamasının 104. yılı olduğunu hatırlatarak, "19 Mayıs demek, bu milletin makus talihini yenmek için yaktığı ateş demek. 19 Mayıs demek, gençlik demek. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak gençlerin en başta gelen görev ve sorumluluğu olmalıdır." dedi.

Öğrencilerin jimnastik, boks, güreş ve okçuluk gösterileri ile lise öğrencilerinin şiirler okuduğu törende resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.



Programa Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç ile vatandaşlar katıldı.





- Bafra

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak’ın çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, konuşma yaptı.



Şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından program sona erdi.

Kutlamalara AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile vatandaşlar katıldı.





- Salıpazarı



Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Daha sonra kutlamalar, Salıpazarı Şehir Stadyumu'nda devam etti.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, öğrencilerden oluşan koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Okçuluk, jimnastik ve boks gösterilerinin ardından okullar arası bayrak yarışı yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Törene Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile vatandaşlar katıldı.





- Havza

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 104. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, daha sonra Havza Spor Salonu'nda devam etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Uzun'un günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sportif gösteriler gerçekleştirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in spora katkı sunanlara plaket ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin vermesinin ardından program sona erdi.

Programın sonunda Havza Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi ziyaret edildi.

Törene Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





- Yakakent



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Yakakent ilçesinde de kutlandı.



Yakakent Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü yapıldı.



Kaymakam Abdüssamed Kılıç'ın konuşmasının ardından çeşitli etkinlik ve gösteriler gerçekleştirildi. Program, balıkçılarının tekne gösterisi ve ödül töreniyle son buldu.





- Terme

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Seyrekli, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.



Etkinlikler, öğrencilerin Gençliğe Hitabe ve şiirler okuması, halk oyunları ekipleri ve mehteran takımının gösterisi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile son buldu.

Programa Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile siyasi parti başkanları, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.







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