19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Samsun'un Alaçam ilçesinde törenlerle kutlandı.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, spor gösterileri ile tören son buldu.

Çeşitli dallarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri de verildi.

Programa Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ile vatandaşlar katıldı.







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