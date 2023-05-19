Samsun'da depremzede çocukların resimleri sergilendi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında depremzede çocukların yaptığı resimlerle afetzedeleri konu alan fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.



Samsun Kent Müzesi'nde "Umudun ötesi umut" adıyla açılan sergide, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afeti yaşayan çocukların yaptığı resimlerin yanı sıra afetzedeleri anlatan fotoğraflar yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, her resim ve fotoğrafın bir hikayesi olduğunu söyledi.

Depremi yaşayan çocukların yaptığı resimlerin çok anlamlı olduğunu dile getiren Akdin, "Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki çocuklar için orada bir mekan yaptık, bir çadır kurduk. Bu çadırlarda kalan çocuklar bize bu resimleri yaptı. Onlar bu hatırayı bize gönderdi. Resimlerdeki her hikaye bizim açımızdan çok değerli. Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.