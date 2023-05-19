Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da başladı

SAMSUN (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, başladı.

İlkadım Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'na 7-18 yaş arasında 374 sporcu katılıyor. 25 Mayıs'ta sona erecek turnuvada dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül ile çeşitli hediyeler dağıtılacak.

"Uluslararası Usta" (IM) Alparslan Işık, "Kadın FIDE Ustası" (WCM) Elif Zeren Yıldız ve Gülcan Sena Kayış, "Usta adayı" (CM) Bora Çilek ve Timür Önal, "FIDE Ustası" (FM) Emirhan Tarlabaşı, Batu Angün ve Umut Ata Akbaş gibi sporcuların da yarışacağı turnuvada şampiyon olan sporcu, 2023 Türkiye Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlamak ve bu coşkuyu büyütmek için Samsun'da olduklarını söyledi.

Tulay, 2023 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların hamle yaptığını, Ankara'da da Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası'nın başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Böylece federasyon olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı da içeren Gençlik Haftası kapsamında aynı anda iki turnuvamızı başlattık. Türkiye'nin satranç ile yetişmiş çok iyi nesillere ihtiyacı var. Satranç sınıflarınız ile satrancın herkes için erişilebilir, eşitleyici özelliklerinin de altını çizen projelerimizle Türkiye'nin dört bir yanındayız. Türk satrancı için, Türkiye için büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var ve biz bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için hazırız. 19 Mayıs-30 Ekim tarihleri arasında 'Yüzyılın Hamlesi' kampanyamız ile Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin özel etkinlikler düzenleyecek, projeler, turnuvalar gerçekleştireceğiz."

Turnuvanın başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse ile sporcuların aileleri katıldı.





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