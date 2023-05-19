Samsun Devlet Opera ve Balesi "19 Mayıs Gençlik Konseri" verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi N(SAMDOB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs Gençlik Konseri" verdi.



Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde düzenlenen konserde, Çek besteci Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel konçertosu Op.104" ve "9. senfoni Op.95" adlı eserleri seslendirildi.

Şef Patrick David Murray'ın orkestrayı yöneteceği konserde, uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik ödülleri bulunan genç viyolonsel sanatçısı Beliz Güney solist olarak yer aldı.

Başkemancı olarak Gözde Yardımlı'nın da sahne aldığı ve iki bölümden oluşan konser beğeni ile takip edildi.

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