Karsu Samsun’da “Gençlik Konseri” verdi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Vestel tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen Gençlik Konseri'nde, Karsu sahne aldı.



Samsun Batı Park'ta düzenlenen konserde sahneye çıkan Karsu, depremzedeler için "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdi.

Karsu'nun konseri, Vestel'in YouTube ve Instagram kanallarından da canlı olarak yayınlandı.

Ücretsiz olan konserde Karsu, 19 Mayıs’ın 104'üncü yılında Atatürk'ün ayak bastığı topraklarda bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Karsu, piyano eşliğinde caz, blues, funk ve elektronik müziğe özgün bir yorum getirdi.

Konsere katılanlar, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan 100 TL'lik Deprem Bölgesine Destek Bileti ile Vestel'in deprem bölgesinde yapacağı spor yatırımlarına katkıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.