AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da esnaf ziyaretinde konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.



Ziyarette esnafla sohbet eden Karaaslan, "Biz sadece seçim zamanlarında gelip birtakım siyasi görüşleri, propagandalarımızı yapıp gidenlerden olmadık. Ben bugün geldim ama benden önce diğer vekillerimiz mutlaka gelmişlerdir." ifadesini kullandı.

Gözlerinin, kulaklarının hep esnafta olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bunun ne derece önemli olduğunu pandemi sürecinde yaşadık. Çünkü o dönem en büyük sıkıntıyı çeken, belki de en büyük zorluğunun altına giren esnafımız oldu ama şuna gönülden inanıyorum, başkanlık sistemi çok önemli bir göstergesidir. Öyle hızlı karar alma mekanizması oluştu ki Türkiye'de hiçbir mesele bürokrasiye, uzun prosedürlere takılmadan çözüme kavuştu." dedi.

Karaaslan, esnafın sorunlarını ilgili kurumlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli ilettiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettiğimiz sorunların çözümünde aynı gün içinde esnafımıza yönelik birkaç değişikliğin hayata geçtiğine defalarca şahitlik ettik. İnanılmaz hızlı mekanizma yürümeye başladı. Devletin başında tecrübeli bir liderimiz, liderimizin kurduğu çok güçlü bir mekanizma. Bu mekanizmanın tek amacı hızla iş üretmek, sorunları çözmek. Başkanlık sistemi aslına bakarsanız bu." diye konuştu.

Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları söyledi:

"Bu seçimde bir kere, geçtiğimiz seçim öncesinde de şimdi de bir konuyu çok önemle vurgulamak istiyoruz. Özellikle önümüzdeki sürecin adını Türkiye Yüzyılı koyduk. Türkiye Yüzyılı'nın ne anlama geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu, ortak geleceğimiz, her şeyden öte aydınlık geleceğimiz. Neden öyle söylüyorum? Esnafın, öğrencinin, annenin, engellinin, yaşlının daha güçlü olduğu bir Türkiye ama bunun için önce Türkiye'nin güçlü olması gerekir ki bu refah paylaşılsın."

Karaaslan, daha sonra pazar esnafını da gezerek onlarla sohbet etti.



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