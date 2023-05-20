Samsun'da fizik tedavi ve romatoloji alanındaki yeni tedavi yöntemleri ele alındı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu (KARAT) Derneğince fizik tedavi, romatoloji (romatizmal hastalıklar) ve algoloji (ağrı bilimi) alanlarında yeni tedavi yöntemlerinin ele alındığı "Genç Adım Sempozyumu" düzenlendi.

KARAT Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Bilgici, Samsun'daki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 100. yılında Cumhuriyete giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun'da fizik tedavi ve romatoloji alanındaki hekimleri, alanlarında en etkin teknikleri kullanan hocalarla buluşturduklarını söyledi.

İnsan hayatının son yıllarda uzamaya başladığına işaret eden Bilgici, "Uzayan insan ömrüyle yaşam kalitesi önem kazandı. Uzun yaşamak değil, daha kaliteli yaşamak gerekir. Yaşam kalitesini en çok bozan hastalıklar da kas iskelet sistemiyle ilgili hastalıklardır. Bunların erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Birçok romatizmal hastalık, erken tanı ve tedaviyle eklem hasarı yapması engellenebilir, yapısal hasarın önüne geçilebilir." diye konuştu.

Bilgici, son 20-30 yılda yeni biyolojik tedavilerin gündeme gelmesiyle romatizmal hastalıklarda devrim yaşandığına dikkati çekerek, artık bu hastalığa yakalanan hastaların yaşam kalitesinin ileri düzeyde düzeldiğini vurguladı.

Romatizmal hastalıkların en temel semptomunun ağrı olduğunun altını çizen Bilgici, şunları kaydetti:

"Ağrı, hastayı gece uykusundan uyandırabiliyor, uyku kalitesini bozabiliyor, gün içerisinde aktivitesini engelleyebiliyor. Bunların bir kısmının erkek çalışan, eve kazanç sağlayan insanlar olduğunu düşünürseniz, ekonomik maliyetleri de ileri düzeyde. Bu nedenle son yıllarda kullanılan biyolojik tedaviler hastaların günlük yaşam aktiviteleri, iş kayıpları ve sakatlıkların önüne geçmiş durumda. Elbette ki bu ilaçların birtakım yan etkileri, kullanılmaması gereken yerler var. Bu toplantılarla hekim arkadaşlarımıza bununla ilgili bilgiler veriyoruz. Doğru hastaya doğru tedavi uygulanması, en temel yaklaşımımızı oluşturuyor. Yeni gelişmeler hakkında hekim arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Karşılıklı vaka tartışmaları yapabiliyoruz. Ülkemizde fizik tedavi alanında lider konumundaki öncü hocalarımızı bir araya toplayarak, bilimsel tartışma platformu oluşturmayı hedefledik."

Yarın sona erecek sempozyumda yerli ve yabancı uzmanlar, katılımcılara fizik tedavi ve romatoloji alanındaki yenilikler hakkında bilgi verecek.





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