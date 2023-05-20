Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen T.Ç'nin evine Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek, yaklaşık 35 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi ile cep telefonları ele geçirildi.

T.Ç. ve evde bulunan 2 şüpheli ile zanlının esrar maddesini sobada yakmaya çalışan annesi E.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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