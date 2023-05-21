Samsun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde mağazadan kıyafet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir mağazadan kıyafet çaldığı iddia edilen İ. K. (23), aynı iş yerine tekrar geldi.

Daha önce güvenlik kamerası kayıtlardan tespit ettikleri şüpheliyi çalışanlar polise ihbar etti.



Hırsızlık şüphelisi İ.K, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gözaltına alındı.

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