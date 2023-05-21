Bafra'da devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sabahat Özdemir'in (71) kullandığı elektrikli bisiklet, Alparslan Mahallesi, Alparslan Caddesi'nde devrildi.

Kazada, Özdemir ile yanındaki Meryem Sümer (70) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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