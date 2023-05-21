Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da inşaatı devam eden projeleri inceledi

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Şehir Kütüphanesi ile Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projelerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Atakum ilçesinde çalışmaları süren Şehir Kütüphanesi ile Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projelerini inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Muş, "Şehrimiz için çok güzel iki projenin inşaatı devam ediyor. Samsun için çok güzel yatırımlar. İki proje de Samsun'a değer katacak. Her yaş grubundan vatandaşımıza ama özellikle gençlerimize hitap eden güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Başarılı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e bir kere daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demir de Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak Şehir Kütüphanesi'nin inşaatının hızla yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en fonksiyonel, hatta şehir kütüphanelerinde dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak. 27 bin 570 metrekare alanda, yeni nesil modern bir kütüphane inşa ediyoruz. Şehir Kütüphanesi 7/24 açık olacak ve en az 4 çeşit çorba aralıksız burada ücretsiz olarak verilecek. İnşaatı devam eden Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projelerini de kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alacak. Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun'un marka değeri olacak."

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