19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Bilardo Turnuvası yapıldı

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SAMSUN (AA)- Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası yapıldı.

Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, Atakum içesinde bir bilardo salonunda yapılan turnuvaya 70 sporcunun katıldığını söyledi.



Turnuvada, Serdar Çetin'in birinci, Doğukan Kanber'in ikinci, Rıdvan İkiz'in üçüncü olduğunu belirten Bıyıklı, dereceye giren sporcuları tebrik etti.









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