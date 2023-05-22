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SAMSUN (AA) - Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, İlkadım Okçuluk Salonu'nda başlayan şampiyonaya 390 sporcu katılıyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici, şampiyonanın 25 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Derici, vatandaşları Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonayı izlemeye davet etti.

















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