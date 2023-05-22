Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

SAMSUN (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası devam ediyor.

İlkadım Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'na 7-18 yaş arasında 374 sporcu katılıyor. 25 Mayıs'ta sona erecek turnuvada dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül ile çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Samsun Satranç Temsilcisi Duran Karaköse, AA muhabirine, Samsun'da yeni yapılan İlkadım Satranç Salonu'nda Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Dört yüz kişinin aynı anda satranç oynayabileceği bir salonun kente kazandırıldığı için mutlu olduklarını bildiren Karaköse, "Salonun Samsun'a kazandırılmasından dolayı Türkiye Satranç Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Turnuvalara 30 ilden sporcunun katıldığına işaret eden Karaköse, şöyle devam etti:

"Çok güzel şekilde şu an müsabakalar devam ediyor. Turnuvada görevli hakemlerimize ve federasyon yetkililerimize bu anlamda teşekkür ederiz. Turnuvanın bir başka özelliği de en son oynanan turnuva 95 sporcuyla oynanmıştı. Şu anda da 300'ü aşkın sporcu ile güzel bir sayıya ulaştık. Bunu daha da artırmak hedefimiz. Arnavutluk'ta yapılan satranç müsabakalarında da milli sporcularımız güzel sonuçlar elde etti, bu anlamda da mutluyuz."





- Maçlar interaktif olarak izlenebiliyor

Şu anda ilk 20 masada oynanan müsabakaların canlı olarak yayınlandığını dile getiren Karaköse, "Oynanan hamleleri dünyada isteyen herkes takip edebiliyor. Bu da bizim için çok önemli. Herkes hangi maçların nasıl oynandığını analiz ederek, verilerine ulaşabiliyor, maçları takip edebiliyorlar internet üzerinden." ifadelerini kullandı.

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