Salıpazarı içesinde çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak için etkinlik düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salıpazarı içesinde çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak için etkinlik düzenlendi

AA

Salıpazarı içesinde çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak için etkinlik düzenlendi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Anaokulu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, sütün faydaları konusunda minikleri bilinçlendirmek amacıyla süt etkinliği düzenlendi.

Salıpazarı Anaokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından getirilen inekler çocuklara yakından tanıtıldı. Yoğurt yeme ve süt içme yarışmaları düzenlendi.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bekir Korkut Şahin, Ziraat Mühendisi Esra Bozkurt Gökgöz, Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Akkuş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Süt Günü'nde çocuklarda farkındalık oluşturmak, süt ve süt ürünlerini severek tüketmelerini sağlamak ve doğayı korumak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bekir Korkut Şahin ise sütün insanın doğumundan itibaren çok önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde kişi başına düşen yıllık süt tüketimi on iki buçuk litre iken bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise atmış litrenin üzerindedir. Ülkemizdeki bu oranı daha yukarılara çıkartmak ve bu bilinci artırmak için bu günlerin daha da önemsenmesi gerekmektedir. Süt tüketiminin faydalarının özellikle anaokulundaki çocuklarımıza anlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle daha sağlıklı ve geleceğe umutla bakan bireylerin yetişeceğine inanıyorum. Umarım bu etkinlik çocuklarımıza hayırlı ve faydalı olmuştur." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ...
Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye ...
Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı
YEREL HABERLER Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, ...
Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan ...
Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı
4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil ...
Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili ...
Alaçam'da bocce turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Alaçam'da bocce turnuvası yapıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Bilardo Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ...
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Bakan Muş'tan Samsun´da kitap kafe ve kütüphane inşaatında inceleme
YEREL HABERLER Bakan Muş'tan Samsun´da kitap kafe ve kütüphane ...
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları
YEREL HABERLER Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları
Samsun'da düzenlenen bowling süper kupası sona erdi
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen bowling süper kupası sona erdi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da inşaatı devam eden projeleri inceledi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da inşaatı devam ...
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi
YEREL HABERLER Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi
Bafra'da devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi ...
Samsun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Havza'da afad kurbanı programları
YEREL HABERLER Havza'da afad kurbanı programları
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
YEREL HABERLER Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
Kaza yapıp yola uzandıktan sonra üzerinden araç geçen sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kaza yapıp yola uzandıktan sonra üzerinden araç geçen ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 ...
Samsunspor, teknik direktör Eroğlu 3 yıl daha devam etme kararı aldı
YEREL HABERLER Samsunspor, teknik direktör Eroğlu 3 yıl daha devam ...
Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yeni sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.