GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Yalçınkaya (33) Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçınkaya'nın cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, tüfeği kullanan M.Y. (24), tabancayı kullanan S.Ö. (18) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.Z. (24) ve suça sürüklenen çocuk E.H.A'yı (17) Saitbey Mahallesi'ndeki adreste yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Asayiş Şubesine götürüldü.

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