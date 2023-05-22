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SAMSUN (AA) - Türkiye Curling Federasyonu faaliyetleri arasında bulunan Türkiye Curling Yükselme Müsabakaları Samsun'da devam ediyor.

Erzurum ve Samsun'da eş zamanlı oynanan Türkiye Curling Yükselme Müsabakaları 27 Mayıs'ta son bulacak. Samsun'daki müsabakalarda 18 takım mücadele ediyor.

Ankara'da curling antrenörlüğü yapan Erkan Sağdış, AA muhabirine, müsabakalara iki takım ile geldiklerini belirtti.

Şu an 2. Lig'e yükselme müsabakalarının oynandığını bildiren Sağdış, şunları kaydetti:

"Buraya 9 erkek ve 9 kadın takım katıldı. Samsun, Ankara, Bursa, Zonguldak ve Bursa illerinden gelen takımlar var. Bu müsabakalarla koordineli Erzurum'da da 2. Lig yükselme müsabakaları devam ediyor. Buradan ilk dörde giren erkek ve kadın takımlar Erzurum'da oynanacak final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak."

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