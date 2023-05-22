Okul Sporları Gençler Futbol Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Gençler Futbol Türkiye Finalleri başladı.

İlkadım Suni Çim Saha ve Canik Millet Bahçesi Suni Çim Saha'da gerçekleştirilen finallere 16 takım katıldı.

Organizasyonun açılış seremonisinde konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Okul Sporları Gençler Futbol Türkiye Finalleri'nin 26 Mayıs'ta sona ereceğini belirtti.

Genç sporcuları kurtuluşun şehri Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Dereci, "Futbol adına okul sporlarında Türkiye'nin en iyileri burada. Bu güzelliği yaşatacak kıymetli sporculara ve sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Açılış seremonisine Dereci'nin yanı sıra Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Samsun Şube Başkanı Samet Çiçek, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Hasan Özbulut, antrenörler ve futbolcular katıldı.





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