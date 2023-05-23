Samsun'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yaka Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B. (41) ve K.G. (42), silahla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan K.G, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



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