Terme'de "Kudüs bizim neyimiz olur?" semineri düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Mirasımız Kudüs Derneği Samsun temsilciği tarafından Terme ilçesinde öğrencilere yönelik "Kudüs bizim neyimiz olur?" semineri gerçekleştirildi.

Mirasımız Kudüs Derneği Samsun temsilcisi Vahdettin Dumanoğlu, Terme Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, Kudüs'ün tarihi, güncel durumu ve Mescid-i Aksa'nın önemine yönelik sunumlar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Toplumda Kudüs bilincinin oluşması için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Dumanoğlu, "Bugün Terme ilçemizde bulunan okullarımızda seminerler düzenleyerek Kudüs'ü anlattık. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı tanıtan broşürler dağıtarak semineri görsel anlamda da destekledik. Öğrencilerimizin yoğun katılımı ve yüksek ilgisi olduğu için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde ve gelecek eğitim öğretim döneminde de bu seminerlere devam edeceğiz." dedi.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, derneğin Kayseri temsilcisi Murat Çakır ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.







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