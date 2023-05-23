Şehit babası açtığı tekstil atölyesinde şehit yakınlarına da iş imkanı sunmak istiyor

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR UYAROĞLU - İstanbul'da uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra memleketi Samsun'un Havza ilçesine dönen şehit babası Şaban Satılmış, açtığı tekstil atölyesinde şehit yakınlarını da istihdam etmek istediğini söyledi.



Havza'dan 1984 yılında iş bulmak için İstanbul'a giden ve burada tekstil sektöründe uzun yıllar işçi olarak çalışan Satılmış, iki yıl önce döndüğü memleketinde 3 milyon lira yatırımla tekstil atölyesi açtı.

Oğlu Hüseyin Satılmış'ı 2005'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yaparken Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu şehit veren Satılmış, ilk etapta 35 kişiyi istihdam ettiği iş yerinde şehit yakınlarına da iş imkanı sunmak istiyor.

Şaban Satılmış, AA muhabirine, tekstil sektöründe uzun yıllar çalışıp işin inceliklerini öğrendikten sonra memleketine yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

İki yıl önce ailesiyle birlikte yeniden Havza'ya yerleştiklerini anlatan Satılmış, "Birçok firmada çalıştıktan ve işi öğrendikten sonra ailemle birlikte kendi iş yerimi açtım. Havza'da, Havza'nın sakinlerine yardımcı olabilmek ve onların gurbete çıkmasını önlemek için burada bir atölye açma kararı aldım." dedi.

Gurbetin zor olduğunu ifade eden Satılmış, "Bu zorlukları ben yaşadım. Gençlerimiz yaşamasın. Allah bizlere bu günleri nasip etti, biz de ekmeğimizi hemşehrilerimizle bölüşüyoruz. Hedefim 60 kişi istihdam etmek. Amacım memleketime ve gençlerimize hizmet etmek." diye konuştu.

Şehit babası olduğunu vurgulayan Satılmış, "Oğlum 2005 yılında şehit oldu. Şehit ailesi olarak şehit yakınlarımızı da istihdam etmek istiyorum. Eğer çalışmak isteyen şehit yakını kardeşlerimiz olursa gelip başvuru yapmaları halinde öncelikli olarak işe başlayabilirler." ifadelerini kullandı.





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