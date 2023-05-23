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Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi

AA

Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi

SAMSUN (AA) - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) hakkında Havza'da sebze pazarında vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmetler Merkezinde görevli personel ve Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt’tan oluşan ekip, sebze pazarında kurulan standa KADES hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

İsteyen kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indirilerek uygulamanın kullanılması gösterildi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarda önceliklerinin KADES uygulamasının tüm çalışan kadınların telefonlarına indirilmesinin teşvik edilmesi olduğunu anlatarak, "Bu amaçla ekiplerimizce bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Amacımız KADES uygulamasının kullanımını artırarak kadınlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri ve olası durumlarda anında güvenlik güçleri ile iletişime geçmelerini sağlamak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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