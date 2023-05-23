Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP'den milletvekili seçilen İlyas Topsakal ile CHP'den milletvekili olan Mehmet Karaman, Ladik ilçesini ziyaret etti.

İlçeye teşekkür ziyaretinde bulunan Topsakal, yaklaşık 50 gün birlikte çalıştıklarını belirterek, "Teveccühlerinizle beni Meclis'e gönderdiniz. Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

MHP Ladik İlçe Başkanı Nurol Albayrak da Topsakal'ı güçlü destekle Meclis'e gönderen Ladik halkına teşekkür ederek, "Milletvekilimize başarılar dilerim. Samsun ve Ladik için elinden gelenin fazlasını yapacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm Ladik MHP ilçe teşkilatına teşekkür ederim." dedi.​​​​​​​





Ladik Belediyesi Ambarhan'da düzenlenen toplantıda ise milletvekili seçilen Karaman ile eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP İlçe Başkanı Özgür Ay, İYİ Parti İlçe Başkanı Cemil Sukas, Saadet Partisi İlçe Başkanı Gültekin Bülbül, DEVA Partisi İlçe Başkanı Kurtuluş Ayna ile partililer katıldı.

Karaman, hemşehrilerinin desteğiyle milletvekili seçilerek Meclis'e gönderildiğini dile getirerek, "Kurduğumuz birliktelik ülkemizin bütün fertlerine umut olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.









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