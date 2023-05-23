Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen şüphelilere ait 16 ikamet ve iş yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez JASAT timi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenekler, 47 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 70 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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