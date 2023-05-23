GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaka Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B. (41) ve K.G. (42), silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan K.G, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, zanlılardan B.B’yi (45) ilçe merkezinde yakaladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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