AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da muhtarlarla bir araya geldi, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kırcalı, Havza programı kapsamında ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve muhtarlar ile özel bir tesiste bir araya geldi.

Kırcalı, burada yaptığı konuşmada, her zaman Samsun için çalıştıklarını belirterek, "Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. 14 Mayıs’ta gösterdiğiniz teveccühe ve emanetinize sahip çıkacak, Samsun'umuz için daha çok çalışacak, daha çok hizmet üreteceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kırcalı, muhtarların taleplerini dinledi.

Kırcalı ve beraberindekiler daha sonra Bekdiğin Mahallesi'nde, Bekdiğin Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Burhan Güney’in babası Ahmet Güney'in cenazesine katılarak Güney ailesine taziyelerini iletti.

Havza Ziraat Odası'nı da ziyaret eden Kırcalı, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve çiftçilerle bir araya gelerek çiftçilerin sorunları, talepleri ve önerilerini dinledi.

Kırcalı, ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza programı kapsamında Mısmılağaç, Yenice, Kocapınar, Demiryurt, Dereköy, Gidirli ve Çiftlik mahallelerini de ziyaret etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.