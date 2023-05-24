Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 104. yılı nedeniyle konser verildi

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 104. yılı nedeniyle Eğitim-İş İlçe Temsilciliği tarafından konser verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Eğitim-İş Havza Temsilciliği üyelerinden oluşan müzik topluluğu, konsere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği iki türkü ile başladı, daha sonra günümüzün sevilen şarkılarını seslendirdi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan konser öncesi, 25 Mayıs 1919 ve Atatürk'ün Havza'da yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.



Eğitim-İş İlçe Temsilciliği Başkanı Ali Mısırlı, konser sonrası yaptığı konuşmada, etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Atamızın Havza'ya gelişini Havza'ya yakışır bir şekilde kutlamak amacı ile düzenlediğimiz konserde emeği geçen sendika üyelerine, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederim." dedi.

Koroda yer alan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.



Konseri, Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Eğitim-İş Sendikası Samsun İl Başkanı Volkan Erken, çevre ilçelerin Eğitim-İş İlçe Temsilcileri, okul Müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar dinledi.

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