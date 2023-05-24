Samsun'da 3. kattaki dairenin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 79 yaşındaki kişi, 3. kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Kadıköy Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta binanın 3. katında ikamet eden Kemalettin Yayla (79), gece saatlerinde evinin penceresinden düştü.

Sabah, Yayla'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yayla'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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