Ceviz ve kestane ağaçlarında örnek aşılama çalışması anlatıldı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzköy Mahallesi'nde ceviz ve kestane ağaçlarında örnek aşılama çalışması yapıldı.

Ceviz ve kestane ağaçlarında çeşit değiştirilmesi ile ilgili aşılama uygulamalarını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi teknik personeli Naci Kalelioğlu, nisan, mayıs ve haziranın birinci haftasına kadar aşılama yapılabileceğini söyledi.



Aşılamayla verim vermeyen çeşitlerin daha verimli çeşitlerle değiştirilmesinin amaçlandığını belirten Kalelioğlu, "Mevsimine göre ağaçların dokularının yenilenmesi gerekir. Ceviz aşıları diğer ağaçlara uygulanan aşılardan farklıdır. Özellikle zaman ve yapılış açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aşı yapılma tarihinden en az 15 gün öncesinden anaçlarda aşı yerlerinin kesimi yapılarak su aktarımına dikkat edilmelidir. Ceviz ağaçlarına yapılacak aşılar dilcikli aşı, omega aşı, yama göz aşısı ve yarma kalem aşısı olarak bilinmektedir. Ceviz ağaçlarında en fazla kalem aşısı uygulanır. Her bir aşının yapılış amacı ve yapılış şekli farklılık göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise yeni aşılarla üretimin çok daha fazla olacağını dile getirerek, "Üreticilerimizden aşı ve aşılama konusunda yoğun talep alıyoruz. Yıllardır yapılan yanlış uygulamalar ve sertifikasız ağaç dikimi büyük kayıplara neden olmaktadır. Yapılan yeni aşılar, verimli türlerin çoğalması ceviz ve kestane üretimine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Programa Salıpazarı Orman İşletme Şefi Güven Küçük ile üreticiler katıldı.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.