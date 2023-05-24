Samsun lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinin kendine özgü geleneksel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde etkinlik gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Bafra pidesi, Bafra nokulu, Çarşamba kıvratması, manda kaymaklı lokum, keşkek, yaprak sarma, kuymak, su böreği ve yöresel bir ot olan kaldirikle yapılan kavurma gibi ürünler tanıtıldı.

Atakum Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi programda gösteri yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, konuşmasında, Türk mutfağının zenginliğine işaret ederek, "Lezzet dünyasında kendini ön plana çıkarabilen topluluklar, tüm dünyanın kalbini kazanma konusunda önemli bir yol almaktadır." dedi.

Programa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, aşçılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.









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