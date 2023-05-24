SAMSUN (AA) - Samsun'da, Türkçe öğretmeni Abdülvahit Kolbaş'ın hazırladığı "Sınıfımdaki Ayna" projesinin fotoğraf sergisi yapıldı.
İlkadım Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Kolbaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen "Aile Okulum" projesinde aldığı eğitimin ardından öğrencilerinin olumlu davranışlarını artırabilmek için proje hazırladı.
Kolbaş, "Sınıfımdaki Ayna" projesiyle öğrencilerinin kitap okuma, ders çalışma, sokak hayvanlarını besleme, yaşlılara yardım, spor yapma gibi olumlu davranışlarının fotoğraflarını sınıfın duvarına asarak sergiledi.
Projesinin fotoğraf sergisine, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Memur-Sen Samsun Başkanı Hamdi Yıldız, okul müdürü Samet Doğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.