Samsun'da silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler yakalandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, silahla ağır yaralanan M.B'yi (26) bırakıp kaçan 4 şüphelinin kiralık araçla hastaneye geldiği belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için polis ekipleri kiralama şirketi ile iletişime geçti.

Aracın konumunu öğrenen polis ekipleri şüpheli O.B'yi (25) yakaladı. Diğer şüpheliler Y.Y.A. (24), M.Ş.E. (23) ve A.Ç. (32) ise Ulugazi Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde yakalandı.

A.Ç, kullandığı silahı polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.





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