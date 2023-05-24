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GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayetle ilgili 6 zanlı tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayetle ilgili 6 zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde Kadir Yalçınkaya'nın (33) silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan, tüfeği kullanan M.Y. (24), tabancayı kullanan S.Ö. (18) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.Z. (24), Ö.Ö.K. (24), C.M.K. (25), S.Ç. (19) ve E.H.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, S.Ö, K.Z, Ö.Ö.K, S.Ç. ve E.H.A. tutuklandı, C.M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Yalçınkaya (33), 22 Mayıs'ta Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, M.Y, S.Ö, K.Z. ve E.H.A'yı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ise Ö.Ö.K, C.M.K. ile S.Ç’yi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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