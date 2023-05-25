Terme Fen Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Terme Fen Lisesinden bu yıl 80 öğrenci mezun oldu.

Terme Fen Lisesi Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimiz buraya gelmek için çok büyük çaba gösterdi. Bugün zorlukları aşarak mezun oluyorlar, ne mutlu sizlere. Anne babalarınızın öğütlerine çok önem verin. İleride güzel yerlere geldiğinizde sizlere emek veren öğretmenlerinizi unutmayın. Burası sizin okulunuz ve eviniz. Mezun öğrencilerimizi tebrik eder, yollarının açık olmasını diliyorum." dedi.

Okul müdürü Sait Tuğ ise gençlerin birçok alanda başarıya ulaşabileceğine işaret ederek, "Kendi iç ışığınızı takip etmekten çekinmeyin. Mezuniyetinizi kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Törende daha sonra mezun olan 80 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.





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