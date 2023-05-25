Samsun'da 13 bin 440 sentetik ecza hapıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde otobüsten inen A.G'yi takibe aldı.

A.G'nin üzerinde ve eşyasında arama yapan ekipler, uyuşturucu niteliği bulunan 13 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.



Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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