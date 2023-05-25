Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci'den Alaçam'da inceleme

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SAMSUN (AA)- Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Alaçam'da incelemede bulundu.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesisleri gezen Dereci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan'dan bilgi aldı.



Samsun Süper Amatör Lig'den BAL'a yükselen Alaçamspor'un maçlarını oynadığı Alaçam Stadı'nı da inceleyen Dereci'ye, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Dereci'ye incelemelerinde Tesisler Şube Müdürü Burhan Bülbül eşlik etti.





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