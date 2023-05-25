Samsun'da silahla vurulan kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir lastikçide çalışan Hüseyin Erdoğan (32) ile yanına gelen Ç.K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K, yanında bulunan tabancayla ateş ederek Erdoğan'ı yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

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