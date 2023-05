Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, tempolu ve dinamik bir takım kurmayı hedefliyor:

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, tempolu ve dinamik bir takım kurmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eroğlu 24 yıl önce mezun olduğu Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Samsunspor'u 11 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eroğlu, "Başarının tek sırrı var, çalışmaktır. Ege Üniversitesi BESYO'da okurken, bir yandan da futbol oynamaya devam ettim. Bizim dönemimizde hem futbolcu hem üniversite öğrenci olan fazla isim yoktu. Bunu birlikte sürdürebilenler de çok başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Süper Lig için ideal kadro kurmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Eroğlu, "Şampiyonluk için gerekli tüm bileşenleri hatasız şekilde bir araya getirerek kupayı kazandık. Yeni sezonda Süper Lig'de de tüm adımlarımızı doğru atarak, futbol şehri olan Samsun'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tempolu, dinamik ve taraftarıyla daha da güçlü bir Yılport Samsunspor'un sözünü veriyorum. Başkanımız Yüksel Yıldırım, icra kurulumuz ve teknik ekipteki arkadaşlarımla beraber bunu başaracak kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, "Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgar yardım edemez" sözüne atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Bu sezon yola çıkarken hedefimizi şampiyonluk olarak belirlerken, futbolcu gelişimini de ön plana aldık. Neredeyse aynı kadroyla haftalar öncesinde şampiyonluğu garantiledik. Teknik direktörlük, farklılıkları yönetme sanatıdır. GETS adını verdiğimiz Gelişim-Takım Mühendisliği-Sistem sayesinde tüm farklılıkları yönettik, oyuncu gelişimini sağladık, sistemimize bağlı kaldık ve sonuçta da başarıya ulaştık. Üniversite yaşamı, insana farklı bakış açıları kazandırıyor. Burada öğrendiğiniz her bilgiyi, iş yaşamınıza nasıl aktarabileceğinizin planlarını şimdiden yapmalısınız. Burası, bir pilotun el kitabı gibi, çok değerli. Yaşamda tıkandığınız anda çıkış yolu için bu sıralardaki bilgilere dönmeniz gerekir. Çünkü bilim size her zaman doğru yolu gösterecektir."





