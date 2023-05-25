AK Parti'li Karaaslan, gençlerle buluştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye daha da büyüyecek, gelişecek hepimiz, hayal ettiğimiz bir geleceğe adım atmış olacağız." dedi.

Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Karaaslan, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birinin Samsun'a yapılacağını bildirdi.

Gençlerin geleceğe dair umut dolu mesajlar almak istediğine işaret eden Karaaslan, "Çünkü bu yaşlar hem insan hayatının en güzel, en verimli, en enerjik, en heyecanlı çağları ama bir o kadar da belirsizliklerin olduğu yaşlar. Sınavı kazanacak mıyım? İstediğim bölüme girecek miyim? Orada memnun olacak mıyım? Hangi şehre gideceğim? Sonra ne yapacağım? İş konusunda nasıl bir gelecek beni bekliyor gibi birçok konuda belirsizliklerin olduğu bir zaman dilimi gençlik. Dolayısıyla bizler de bugün Türkiye'nin geleceği için, sizlerin çok daha güvenli, çok daha huzurlu, çok daha arzu ettiğiniz bütün imkanlara kavuşabileceğiniz bir ortamı oluşturmak için buradayız." diye konuştu.

Karaaslan, kendisinin de siyasete çok genç yaşta başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben siyasete 20'li yaşlarımda, 18 yıl önce başladım. Ardından uzun yıllar farklı alanlarda devam ettim. Gençlik kollarında çalıştım, görev yaptım. Daha sonra ana kademeye geçen ilk genç oldum. Ardından artık eskisi kadar genç olmasam da hala gençlerle bağımı çok güçlü, kuvvetli devam ettirmeye çalışan bir ablanızım. Dolayısıyla sizin sadece Türkiye'nin geleceği olmadığınızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Siz Türkiye'nin tam da bugünüsünüz. Bugün size her konuda ciddi ihtiyaç var. Bunu sakın unutmayın. Çünkü güçlü ve büyük bir Türkiye hepimizin ortak hayaliyse, bugün genç mühendislere, genç bilim insanlarına, genç sanatçılara, her alanda gençlere daha çok ihtiyacımız var. Adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz bir sürece giriyoruz. Ve sizler bence şanslısınız. Bu sürecin ana merkezinde sizler oturacaksınız. Türkiye'nin düne göre çok daha güçlü ve gücüne güç katacağımız bu dönemde, Türkiye Yüzyılı adını koyduğumuz bu dönemde siz gençlerin güçlü desteğine ihtiyacınız var."

Türkiye Yüzyılını gençlerle inşa edeceklerini dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti.

"Bu yüzyılın merkezine gençleri alıyoruz. O yüzden sizlerin güçlü desteğiyle birlikte bu yüzyılı inşa etmemiz lazım. Burası özel bir şehir. Burası Samsun. Burası Milli Mücadele'nin başladığı şehir. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehir. Burası büyük başlangıçların şehri. Bizim için daha büyük bir sorumluluk ifade ediyor. Dolayısıyla bugün de hala Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülke olarak hem dış politikada hem içeride hem dışarıda büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bir yandan da çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. İnşallah sizlerle birlikte, sizlerin meslek yaşamınızda, sizlerin akademik hayatınızda, sizlerin sanatta, sporda, hangi alanda olursanız olun ürettiği katkıyla Türkiye daha da büyüyecek, gelişecek hepimiz, hayal ettiğimiz bir geleceğe adım atmış olacağız."

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