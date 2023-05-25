Samsun TÜBİTAK yarışmasının bölge finallerinde en çok ödül alan il oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun, TÜBİTAK tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen ve 12 bölgede çevrimiçi gerçekleşen yarışmada toplamda 35 ödülün 14'ünü alarak bölge finallerinde en çok ödül alan il oldu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada 10 alandan 120 projenin yer aldığı TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bu yıl Türkiye finaline gönderilmek üzere 15 proje seçildi, 20 proje de ikincilik ve üçüncülük ödülü aldı.

Türkiye finaline gönderilecek 15 projenin 5'i Samsun'dan seçildi. Kırk proje ile bölge sergisine katılan Samsun, 5 birincilik, 6 ikincilik, 3 üçüncülük alarak toplamda 35 ödülün 14'ünü alarak bölge finallerinde en çok ödül alan il oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğrencilerin büyük başarısından mutluluk duyduğunu belirtti.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarını öğrencilerin temel bilimlere ilgi duyması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için önemli bir fırsat olarak gördüğüne işaret eden Ağar, şöyle devam etti:



"Çalışmalarımızda nicelikle birlikte niteliğe de önem veriyor, öğrenci ve öğretmenlerimizi nitelikli çalışmalar konusunda destekliyoruz. Proje başvurusu sayısına, bölge sergisine katılma, ödül alma oranlarına bütüncül olarak odaklanıyoruz. Bu sene bölgemizdeki başvuruların yüzde 27'sini yapan ilimizin bölge finallerine katılma oranı yüzde 33, bölge finallerinden ödül alma oranı ise yüzde 40. Bu durum öğrencilerimizin nitelikli projeler yaptığının göstergesidir."

Ağar, Samsun'un nitelikli projelerdeki istikrarlı başarısını artırarak devam ettirdiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan, bölge finaline kalan ve derece alan öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyor Türkiye Finali yarışmasına katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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