Terme'de "Okuyorum Projesi"nde mayıs ayı ödülleri sahiplerini buldu

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SAMSUN (AA) - Terme'de "Okuyorum Projesi" kapsamında mayıs ayı kitap sınavında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kitapla buluşmasını sağlamak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan "Okuyorum Projesi" kapsamında mayıs ayı değerlendirmesi tamamlandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Muratlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Uzun, Muratlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ecrin Nur Özdemir ve Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu öğrencisi Azra Bahadır ödül almaya hak kazandı.



Bu öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, Terme Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aktepe tarafından verildi.

Köse, projeye ilçede eğitim gören yaklaşık 1600 öğrencinin katıldığını, dönemin son kitap yarışmasının yapıldığını ifade ederek, gelecek eğitim öğretim yılında da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yayarak projeyi devam ettirmeyi planladıklarını belirtti.

Kitap okuma projesiyle ilgili verdikleri çabanın derslerine de yansıdığını dile getiren Köse, "Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında üst öğrenimlerine daha hazır hale geliyorlar. Bunları sınava giren öğrencilerimizde de gördük. 'Okuyorum Projesi' kapsamında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen yönetici, öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.





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