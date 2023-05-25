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Samsun'da 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Samsun'da 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "yağma suçundan” hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, "yağma suçundan” hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan O.K. İshaklı Mahallesi'nde yakalandı.

O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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