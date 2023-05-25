Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Türkiye Yarı Final maçları yapıldı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Türkiye Yarı Final müsabakaları gerçekleştirildi.

Canik Millet Bahçesi Suni Çim Saha'da oynanan yarı final maçlarında İstanbul Ruhi Sarıalp Spor Lisesi'ni 2-0 yenen İstanbul Özel Merter Final Anadolu Lisesi ile Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'ni 1-0 mağlup eden Uğur Okullar Canik Kampüsü, finale yükseldi.



Yarın saat 11.30'da başlayacak final maçı ile kupanın sahibi belli olacak.



Şampiyon olan takım, Fas'ta düzenlenecek olan ISEF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.