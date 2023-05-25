Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan şampiyonaya 390 sporcu katıldı.

Organizasyonda genç erkeklerde Hakan Işık birinci , Uğurcan Dursun ikinci, Mehmet Ali Karaboğa üçüncü olurken kadınlarda ise Büşra Demir birinci, Yağmur Karca ikinci, Hatun Bulut üçüncülüğü elde etti.

Yıldızlarda ise kadınlarda Büşra Demir birinci, Defne Karaoğlu ikinci, Banu Şimşek üçüncü olurken erkeklerde ise Kenan Eren Kahraman birinci, Mustafa Nebhan ikinci, Berk Öztoprak üçüncü oldu.

















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